В 2023 году искусственный интеллект полностью или частично сгенерировал 22 млн студенческих научных работ

За 2023 год учащиеся различных образовательных учреждений подали свыше 22 миллионов научных работы, сгенерированных искусственным интеллектом, сообщает издание Wired со ссылкой на сервис по обнаружению плагиата Turnitin.

Специалисты компании изучили 200 миллионов научных статей, написанных ученикам школ, колледжей и университетов по всему миру, и пришли к выводу, что 11% из них содержали не менее 20% текста, скорее всего, написанного с применением ИИ. 3% студенческих работ содержали свыше 80% сгенерированного текста или были полностью написаны искусственным интеллектом.

Сгенерированный нейросетями текст, хотя и не отражает знания студента, является оригинальным, и обнаружить его нелегко. Например, учительница из Канады рассказала, что пользуется приёмом "троянский конь": скрытым шрифтом вписывает в задания для учеников случайные слова, которые "нужно употребить", и если потом они мелькают в сданных ей сочинениях, учительница с высокой степенью вероятности предполагает, что ученик просто загнал задание в чатGPT и даже не вычитал результат.

Предполагается, что в одной только Британии искусственный интеллект может уничтожить 8 млн рабочих мест. Даже 43% руководителей признались, что боятся за свои рабочие места; при этом 45% опрошенных признались, что сами используют ИИ.