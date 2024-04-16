Илон Маск предупредил об опасности попыток привить искусственному интеллекту принципы политкорректности. "ИИ мог бы представлять большую опасность, если бы стал мощным, но притом обученным лгать, чтобы быть политкорректным", - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.

В будущем "политкорректный" ИИ мог бы не просто выдавать материалы, принудительно соответствующие принципам разнообразия, но и "принять решение воплотить их в реальность путем убийства миллионов людей".

В ноябре 2023 года Маск выразил опасение по поводу того, насколько стремительно развивается ИИ. В марте 2023 года предприниматель вошёл в число примерно тысячи исследователей искусственного интеллекта, которые подписали письмо с призывом "немедленно приостановить" обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4, поскольку системы искусственного интеллекта с «человеко-конкурентным интеллектом» могут нести «серьёзные риски для общества и человечества».

В декабре 2023 года исследователи из Apollo Research, США, сообщали, что ЧатGPT уже умеет лгать; в апреле 2024 года об этом заявили и представители двух ведущих японских телекоммуникационных компаний.



