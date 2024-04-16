 

Маск считает политкорректный искусственный интеллект очень опасным

Илон Маск предупредил об опасности попыток привить искусственному интеллекту принципы политкорректности. "ИИ мог бы представлять большую опасность, если бы стал мощным, но притом обученным лгать, чтобы быть политкорректным", - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X.

В будущем "политкорректный" ИИ мог бы не просто выдавать материалы, принудительно соответствующие принципам разнообразия, но и "принять решение воплотить их в реальность путем убийства миллионов людей".

В ноябре 2023 года Маск выразил опасение по поводу того, насколько стремительно развивается ИИ. В марте 2023 года предприниматель вошёл в число примерно тысячи исследователей искусственного интеллекта, которые подписали письмо с призывом "немедленно приостановить" обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4, поскольку системы искусственного интеллекта с «человеко-конкурентным интеллектом» могут нести «серьёзные риски для общества и человечества».

В декабре 2023 года исследователи из Apollo Research, США, сообщали, что ЧатGPT уже умеет лгать; в апреле 2024 года об этом заявили и представители двух ведущих японских телекоммуникационных компаний.

 


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