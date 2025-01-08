Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Некоторые эксперты и аналитики сравнивают Трампа с неким ураганом или носителем непредсказуемого возмущения на мир и на США. И действительно, было бы весьма оптимистичным для мира, если бы Трамп основательно прекратил традиционные установки США на паразитическую экспансию в мире и на этом основании прекратился бы коварный военно-экономический буллинг-проект в отношении России, направленный на разрушение, уничтожение и уничижение нашей страны.

Мои объективные логико-философские и политологические анализы показывают, что Трамп не имеет никаких оснований стать носителем общемировых и американских реформаций и трансформаций сущности выживания США, то есть, проектов, направленных на прекращение США паразитического использования ресурсов мира и всего того, что находится вне США. Поэтому не с проста Трамп заговорил о Гренландии, Канаде и др. Тем самым, Трамп желает компенсировать временно сорвавшиеся паразитические экспансионистские планы в отношении использования ресурсов России и прилежащих стран.

Понятно, что Трамп дилетант и не имеет самостоятельной эрудиции в сфере самостоятельного принятия геополитических решений и проектов, а пользуется лишь своими специалистами и аналитиками. Но это не важно! Важно то, что изменить экспансионистскую сущность США с помощью подсказок даже супер-талантливых аналитиков невозможно, так как это фундаментальная проблема выживания США. Трамп на это не пойдёт, так как его аналитики ему это также не посоветуют.

Поэтому в ближайшее время будут лишь маскировки и игры под "ураган" и "бурю", которая якобы будет нести некие трансформации сущности механизмов выживания США. Эти игры и маскировки будут внедряться с целью манипуляций в отношении России, чтобы вызвать у России нужные для США реакции. И позднее, Россия поймёт, что это были лишь игры и манипуляции США. Это в истории отношений США и России уже было.

Есть эксперты, которые считают, что в мире появилось уже немало стран (Турция, Израиль и др), которые, якобы, тоже по примеру США стали заниматься проблемой безопасности и выживания на столько, что стали распространяться на своих соседей и влиять на них, с целью экспансии и использования их ресурсов. Эти эксперты называют такие зоны узлами мира.

То есть, в мире формируется некая философия оправдания паразитической экспансии. Значит кому-то это нужно. Это замутнение в понимании проблемы нужно для США.

Мой анализ показал, что какая бы экспансия в мире не была, истоками и подстрекателем этих процессов являются США и НАТО. Поэтому тема и идея узлов мира не связана с тем, что страны сами по себе имманентно имеют установки на экспансию на соседей. В конце концов, эти узлы мираявляются лишь замаскированнымпроектомэкспансии США. И время это покажет. Тем более, все эти проекты, в конце концов, всегда пропитаны глобальным зелёным долларом. Всё это "Ад Того же Самого", идущего от США, но маскирующееся под мнимое разнообразие и иллюзии самостоятельности принятого решения международными субъектами.

Верить ли сочувствию Трампа к России?

Избранный президент США Дональд Трамп надеется урегулировать украинский конфликт за полгода. Об этом он сказал, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Ранее будущий президент США обещал остановить конфликт за 24 часа, когда станет главой государства. «Долгие годы, ещё до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — отметил Трамп (цитата по РИА «Новости»).

По мнению политика, украинский конфликт — это провал нынешнего лидера Штатов Джо Байдена. Кроме того, Трамп сообщил, что знает о готовности президента РФ Владимира Путина к контактам с ним, но считает их неприемлемыми до инаугурации.

Вот мои замечания на этот счёт:

Необходимо признать, что в мировых СМИ казалось бы впервые из уст мирового политического лидера прозвучала рефлексия о том, каково России находится в условиях экспансии НАТО вблизи своих границ. Эдакое сочувствие Трампа! К чему бы это? И виноват оказывается в этом "сукин сын" Байден, причём, это "наш, американский сукин сын".

Это напоминает ситуацию, когда один мошенник работает в тандеме с другим мошенником, но жертва этих двух мошенников не знает об этом и доверяется одному из мошенников, который желает "наказать" другого мошенника за мошенничество. Хотя они оба за одно. Мошенник часто валит вину на другого мошенника, тем самым формируя доверие у жертвы. Это классическая манипулятивная схема. В бизнесе и политике часто "противоборствующие" стороны, в конце концов, работают в один общий карман. Манипуляции и игры Трампа продолжаются. И Россия должна быть бдительной по отношению к тому, что Байден и Трамп работают в один государственный карман США.

США раскрывают свои давние экспансионистские планы в отношении России: Украина лишь инструмент. Вашингтон тайно вооружал Киев почти за полгода до начала спецоперации. В этом признался американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times. Сначала комплексы Javelin. Позднее Вашингтон начал поставлять Киеву танки Abrams, а также долго размышлял над идеей передать истребители F-16.

Вот мои замечанияна этот счёт.

1. Вероятнее всего мотивы такого заявления Блинкена связаныс тем, что:

США планируют перейти в более открытую экспансиюна территории России. Поэтому уже не имеет смысла скрывать все карты. Это заявление Блинкена, по сути, является заявлением о серьёзных открытых и агрессивных намерениях США в отношении России.

2. Все международные субъекты мира уже давно глубоко осознали, что конфликт Россия-США является глубинно-первичными развивается по проекту США. А конфликт России и Украины являлся и является майдано-вторично-промежуточным подстрекательским проектом США против России. Поэтому в мире, пожалуй, уже давно нет ни одного международного субъекта, который бы серьёзно воспринимал близорукие антагонизмы России и Украины как основные и актуальные. Основной фундаментальный антагонизм - это антагонизм США и России, всегда инициируемый США.

3. Россия всегда заявляла об угрозах со стороны Запада и расширении НАТО на Восток. Россия в течение 30 лет «настойчиво и терпеливо» пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о принципах равной и неделимой безопасности, но сталкивалась с циничным обманом, враньем, попытками давления и шантажа. Теперь это никто из международных субъектов в мирене считают конспирологией. Мир отрезвел, но при этом будет пассивно и паразитически наблюдать за этой схваткой России-США, перешедшей уже в опасный формат военно-политического уничтожающего и уничижающего буллинга против России.

О марионеточной Украине как о субъекте конфликта с Россией, в мире уже не говорят. Все взоры мира направлены на конфликт США и России. Но именно об этом Россия заявляла ещё в 2022 году перед началом СВО. Теперь весь мир объективнее понимает реакцию России на этот деструктивный для мира проект США, которая произошла в 2022 году.

Схватка когнитивной войны идёт уже давно...

«Мы столкнулись с новым видом ведения войны, которая в разработках теоретиков НАТО называется „когнитивная война". Имеется в виду, что и пушки, и танки, и самолеты есть и даже дроны есть. Они были и у сирийцев. А готовности воевать, защищать свою страну — нет. Потому что в сознании, в умах, причем в умах и элит, и людей в форме, и обычных жителей нет той ценности, за которую надо было бы бороться», — сказал Чадаев в беседе с журналистом нашей газеты.

Вот мои замечания на этот счёт.

Дух Хабермаса... Мир спасут коммуникации. А кто лидер и хозяин инструментов этих коммуникаций? Понятно кто... Таким образом, важны не сами коммуникации как таковые, а в чьих руках инструменты для формирования этих коммуникаций.

В чьих руках инструменты когнитивной войны... Россия должна это понимать объективно и принимать защитные меры от когнитивного влияния. И это не так просто... Точка невозврата в когнитивной войне ещё, надеюсь не пройдена. Поэтому это мотивирует меня к актуальной политической публицистике... Схватка когнитивной войны идёт уже давно...

Мир спасёт отрезвление Трампа и США в 2025 году. Отрезвлять будет Россия. Будет ли мир зависеть от того, насколько Трамп будет уменьшать в своей деятельности установки шоумена после инаугурации?

Вероятнее всего, в начале своего срока Трамп будет по психоинерции проявлять свои установки шоумена, так как он продолжает быть бизнесменом, а для успеха в бизнесе необходимы шоуменские установки Трампа. Кроме того, Трамп аффилирован как президент к симуляционной сущности США, которые выживают за счёт экспансии симулякров и знаков, которые далеки от сущности происходящего в мире. То есть, США не желают прислушиваться к сущности происходящего в мире. И Трамп, вероятнее всего, благодаря своим навыкам шоумена, продолжит купаться в симулякрах США, в которых будут разбавлены симулякры Трампа.

Таким образом, отрезвление Трампа произойдёт не сразу и он некоторое время будет купаться в симулякрах и иллюзиях, вызванных возвращением к утраченным ценностям в течении нахождения вне власти. Затем будет адаптация. А затем будет приходить отрезвление, так как Россия будет продолжать свои установкина отрезвление США в плане того, что былой формат гегемонии и экспансии должен основательно трансформироваться.

Россия не имеет шоуменские установки как Трамп, а занимается глубинной трансформацией мироустройства. Россия укоренена с сущностью происходящего в мире, в отличии от США, погружающихся в мир экономических экспансионистских симуляций и симулякров, подкрепляемых угрозами НАТО, распыленных по всему миру.

Что победит сущность или симулякры?

Для сохранения сущности необходимо время и ресурсов нужно меньше, так как это естественные мировые процессы. Для сохранения симулякров необходимы капиталы и военные конфликты - это пока и происходит в мире, благодаря США.

Выживание мира будет зависеть от более скорого понимания и принятия сущности происходящего в мире, формируемых Россией. Если США в этой проблеме будут проявлять традиционное упрямство и глухоту, вызванной работой Машины Желаний, работающей по аналогии мозга наркомана, то это будет не только проявлением культуры катастрофы (Ж. Бодрийяр), но и основанием ядерной катастрофы.

Трамп, увы, является лишь винтиком этой американской Машины Желаний и его магические предвыборные установки постепенно тают и разоблачаются.

Трампа изменит только отрезвление, задаваемое Россией. Если это отрезвление произойдёт, то у мира и России будут светлые перспективы. Необходимо новое мировое мышление. И оно должно начаться на этот раз в истории с американского лидера.

Когда-то это новое мышление было начато нашей страной, и олицетворением этого нового мышления был Михаил Горбачёв. Мир был спасён от катастрофы, но с издержками для нашего Отечества. Теперь этих издержек не должно быть!

Теперь дело за Трампом. Его эмоциональная тупость, вызванная необузданной Машиной Желаний США, должна прекратиться благодаря отрезвлению. У Байдена это отрезвление в силу когнитивных нарушений и иных причин не произошли. Теперь все надежды связаны с Трампом. В противном случае трансформацией мироустройства будет заниматься как автор только Россия. И это уже будут иные действия и сценарии.

Совместные меры всегда лучше.