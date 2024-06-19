Пожар на нефтебазе в Азове разгорелся ещё сильнее, в Белгородской области четверо раненых

Несмотря на поступавшие обнадёживающие сообщения, никак не удаётся локализовать пожар на нефтебазе в Азове (после атаки украинских беспилотников). Произошла разгерметизация второй цистерны с топливом, площадь пожара увеличилась
до 6,3 тысячи квадратных метров.
Два мирных жителя ранены
при обстреле украинцами Грайворона в Белгородской области, также повреждены шесть частных домовладений, четыре легковых автомобиля и "Газель". Два мирных жителя ранены при обстреле украинцами Шебекина. Дроны ВСУ атаковали
соседнее здание во время разговора губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с мирными жителями в селе Безымено.
Энергодар (город-спутник ЗАЭС) остался без света
в результате удара дронов ВСУ по подстанции.