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Две мирные жительницы ранены при обстреле украинцами Новой Таволжанки в Белгородской области, повреждены три частных дома. В Нечаевке атаковано и повреждено сельхозпредприятие. За сутки украинцы атаковали 30 населённых пунктов Белгородской области.
Четверо пожарных ранены в Горловке, ДНР, во время тушения легкового автомобиля, загоревшегося от предыдущей атаки. Дроном был нанесён удар по подстанции в Ясиноватой, ДНР, город был обесточен, затем снабжение восстановили. После нового удара Ясиноватая снова обесточена.
За минувшие сутки из Курской области эвакуированы ещё более 1700 мирных жителей. Пожилые жители отказываются покидать свои дома. В Курской области украинцы из РСЗО "Хаймарс" разрушили ещё один мост через реку Сейм.
После атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область на складах загорелось дизельное топливо, их начали тушить, но после повторной атаки дронов тушение приостановили.
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