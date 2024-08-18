Раненые в Белгородской области и ДНР, пожар на складах с горючим в Ростовской области, разрушен ещё один мост в Курской

Две мирные жительницы ранены
при обстреле украинцами Новой Таволжанки в Белгородской области, повреждены три частных дома. В Нечаевке атаковано и повреждено
сельхозпредприятие. За сутки украинцы атаковали
30 населённых пунктов Белгородской области.
Четверо пожарных ранены
в Горловке, ДНР, во время тушения легкового автомобиля, загоревшегося от предыдущей атаки. Дроном был нанесён удар по подстанции
в Ясиноватой, ДНР, город был обесточен, затем снабжение восстановили. После нового удара Ясиноватая снова обесточена
.
За минувшие сутки из Курской области эвакуированы
ещё более 1700 мирных жителей. Пожилые жители отказываются
покидать свои дома. В Курской области украинцы из РСЗО "Хаймарс" разрушили
ещё один мост через реку Сейм.
После атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область на складах загорелось дизельное топливо
, их начали тушить, но после повторной атаки дронов тушение приостановили.