 

В Курске украинская ракета упала на девятиэтажку. Эвакуация из районов Курской и Белгородской области

В Курской области ускорилась эвакуация людей в Беловском районе. В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на девятиэтажный жилой дом в Курске ранены 15 человек, двое тяжело, дом повреждён. После обстрелов Курской области в больницах находятся 69 человек, 17 в тяжёлом состоянии. После ночной атаки на Курск повреждены семь домов, два детских сада, 20 автомашин. За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировались более 8000 человек.
Идёт добровольная эвакуация в Краснояружском районе Белгородской области, хотя непосредственной опасности, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас нет, и некоторые возвращаются в дома. Гладков опроверг и наличие ВСУ в селе Пороз, где побывал лично, но подтвердил, что украинцы насильственно удерживали двух жителей села. В Шебекине атакован многоквартирный жилой дом, ранены четыре человека, дом повреждён. Затем снова ранен мирный житель в Шебекине, атакованы также Дроновка и Борки. Жителям Шебекина предложили эвакуацию из-за участившихся обстрелов. Также в Белгородской области атакованы Берёзовка и Малиновка, повреждены три автомобиля и частный дом. За минувшие сутки в Белгородской области ранены 11 человек.
Два здания повреждены в Воронеже в результате падения обломков беспилотников. 
В Горловке из-за ударов ВСУ ранены 16 мирных жителей.
Транзит российского газа через Суджу продолжается.
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