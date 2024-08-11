В Курске украинская ракета упала на девятиэтажку. Эвакуация из районов Курской и Белгородской области

В Курской области ускорилась эвакуация
людей в Беловском районе. В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на девятиэтажный жилой дом в Курске ранены
15 человек, двое тяжело, дом повреждён. После обстрелов Курской области в больницах находятся 69 человек
, 17 в тяжёлом состоянии. После ночной атаки на Курск повреждены
семь домов, два детских сада, 20 автомашин. За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировались
более 8000 человек.
Идёт добровольная эвакуация
в Краснояружском районе Белгородской области, хотя непосредственной опасности, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас нет, и некоторые возвращаются в дома. Гладков опроверг
и наличие ВСУ в селе Пороз, где побывал лично, но подтвердил, что украинцы насильственно удерживали двух жителей села. В Шебекине атакован многоквартирный жилой дом, ранены
четыре человека, дом повреждён. Затем снова ранен
мирный житель в Шебекине, атакованы также Дроновка и Борки. Жителям Шебекина предложили эвакуацию
из-за участившихся обстрелов. Также в Белгородской области атакованы
Берёзовка и Малиновка, повреждены три автомобиля и частный дом. За минувшие сутки в Белгородской области ранены
11 человек.