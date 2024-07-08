Самый престижный колледж Британии запретил смартфоны

Итон - самый престижный частный колледж Британии, где учатся члены королевской семьи, - запретил ученикам использовать смартфоны, рекомендуя использовать вместо этого кнопочную "Нокию", с которой можно только звонить и отправлять смс. Причина - растущая озабоченность влиянием смартфонов на умственные способности и поведение детей.

Итон стал очередным, но далеко не первым дорогим частным учебным заведением, запретившим смартфоны, причём некоторые не рекомендуют использовать и кнопочные телефоны.

В общинах Грейстоунс и Делгани, недалеко от Дублина (Ирландия) 95% из 22 000 жителей запретили своим детям пользоваться телефонами, по крайней мере, до достижения ими двенадцатилетнего возраста. Это означает, что у большинства из 3500 учеников начальной школы в округе нет телефонов. В Англии к этим мерам присоединился Сент-Олбанс, и два десятка местных директоров школ призвали к тому, чтобы город Хартфордшир стал первым в Британии районом, где детям младше четырнадцати лет не будут доступны смартфоны. В письме к родителям директора школ назвали эти устройства "вызывающими привыкание" и призвали родителей не дарить своим детям эти устройства, предпочтя им кнопочные телефоны.

атегория смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта считается самой быстрорастущей на рынке мобильных устройств. По прогнозу International Data Corporation, в 2023-2028 годах совокупный годовой темп роста поставок ИИ-смартфонов составит 78,4% и в ближайшие четыре года на рынок будет отгружено 912 миллионов подобных устройств. «Расцвет сегмента смартфонов Gen AI станет следующей технологической революцией», — заявляют авторы отчета, присовокупляя, что ИИ-смартфоны изменят человеческий опыт. В то же время к



