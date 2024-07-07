 

Американский эксперт дала советы, как сохранить продовольственную безопасность

Американский юрист Трейси Турман, работающая в области защиты органического земледелия, перечислила советы, которые помогут частным лицам сохранить автономность и продовольственную безопасность. Хотя в РФ не настолько распространено влияние гигантских продовольственных корпораций, некоторые советы применимы и для России. Турман советует не употреблять пищу глубокой переработки, тратить хотя бы половину бюджета на закупки продуктов у местных фермеров (при этом интересоваться тем, используют ли они пестициды). Она рекомендует заранее, не дожидаясь наступления кризиса, "создать местное параллельное сообщество единомышленников, готовых поддерживать местных производителей продуктов питания и заботиться друг о друге в предстоящие трудные времена", сажать собственный сад (что в России гораздо более распространено, чем в США), создать собственный семенной фонд и уже сейчас начинать думать о параллельных путях оплаты на случай, если правительства введут цифровые валюты. "Заведите собственных цыплят на заднем дворе, купите большую морозильную камеру", -- пишет Турман, полагая, что продовольственная безопасность и здоровое питание - не то дело, которое можно отдать на откуп государству. 
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