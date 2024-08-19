Такер Карлсон сделал беседу о том, как Биг Фарма держит людей в состоянии болезни

Один из самых известных журналистов США Такер Карлсон взял интервью у Келли и Кейси Минсов - брата и сестры, которые вместе написали книгу "Хорошая энергия" - о том, как фармацевтические гиганты держат американцев в состоянии болезни и как можно этому противостоять. Келли Минс по образованию медик, училась и работала в Стэнфорде, Кейси Минс - адвокат.

В течение более чем двухчасового разговора Минсы рассказывают, что американская система здравоохранения устроена таким образом, что никому (ни фармацевтическим компаниям и пищевым гигантам, ни страховщикам, ни врачам, ни исследователям в области медицины, ни медицинским вузам) не выгодно, чтобы болезни действительно излечивались, а выгодно, чтобы люди оставались пожизненными потребителями лекарств, таким образом приток средств всем перечисленным акторам будет постоянным и стабильно-высоким. Рядовой практикой является, например, когда производители сладкой еды и напитков финансируют фонды по борьбе с диабетом второго типа и исследования на эту тему, а врачи рекомендуют, в том числе, для детей еду с добавленным сахаром (в том числе этим занимается фонд Мишель Обамы, жены бывшего президента США Барака Обамы). По словам Кейси Минса, некоторые врачи отдают себе отчёт в происходящем, и среди представителей этой профессии высочайший уровень суицидов в США.





Келли Минс рассказала о том, как ухудшилось здоровье американцев всего за полвека (со времени массового распространения ультрапереработанной еды): 74% взрослых американцев сейчас имеют лишний вес, из детей - почти каждый второй. 50% американцев имеют диабет второго типа или преддиабет, среди подростков - 30%, в то время как полвека назад педиатры могли вообще не столкнуться с такой болезнью у подростков. Диабет второго типа стойко ассоцирован с бесплодием у женщин и деменцией у стариков. 18% детей страдают от ожирения печени, что раньше также было практически невозможно. Случаи онкологии у молодых людей участились на 79%. 25% американских женщин принимают антидепрессанты. Аутизм диагностируется у каждого тридцать шестого американского ребёнка; в двухтысячном году это был один на полторы тысячи, и методы диагностики аутизма с тех пор принципиально не изменились.





Помимо ультрапереработанной еды и продуктов с большим содержанием сахара, причинами ухудшения здоровья Минсы считают чрезмерное употребление лекарств (врачи лечат симптомы, а не причину), в том числе противозачаточных препаратов, которые радикально меняют гормональный фон женщин, чрезмерное вакцинирование, недостаточную физическую активность и отношение врачей к пациентам как к существам, которые ничего не способны понять. Отмечается также, что большинство смертей от передоза опиатов в США приходится на опиаты, которые были легально прописаны пациентам.