 

В 2024 году мигранты послали в Узбекистан из РФ на 35% больше денег, чем в 2024 году. Зарплаты мигрантов выросли

По данным Центробанка Узбекистана, за первые 10 месяцев 2024 года в Узбекистан из России было переведено 9,8 миллиардов долларов, что на 35% больше, чем за тот же период 2023 года. В общей сложности узбеки-мигранты прислали домой 12,6 миллиардов долларов, и, таким образом, больше трёх четвертей этой денежной массы приходится на переводы из России. Также Центробанк Узбекистана отмечает, что средний размер зарплаты трудовых мигрантов в России вырос на 38% (средний уровень зарплат граждан России за те же 10 месяцев вырос лишь на 13%).
 
Возбуждено уголовное дело в связи с избиением мигрантами жителя Новосибирска.
Люблинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении Гафура Дадажанова, который дважды ударил ножом женщину на глазах у её ребенка. За покушение на убийство Дадажанова приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Число выдворенных с Камчатки нелегальных мигрантов достигло в 2024 году 213 человек (за весь 2023 год - 118 человек). Через пять лет выдворенные всё равно смогут вернуться в РФ. 
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