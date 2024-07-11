 

Объём мигрантских денежных переводов в Таджикистан стал рекордным, в Рязани мигрантов арестовали за избиение россиян

Объём денежных переводов в Таджикистан от мигрантов в 2023 году стал рекордным, составив $5,7 млрд (на 6,6% больше, чем в предыдущем году). Кроме того, Таджикистан возглавил список стран с самой высокой долей денежных переводов к ВВП - 48,2%.

Это произошло даже несмотря на то, что официальный поток трудовых мигрантов из страны по итогам 2023 года сократился на 16% по сравнению с показателем 2022 года: с 775,6 тыс. до 652 тыс. человек. Наибольшее количество трудовых мигрантов из Таджикистана в 2023 году выехало в РФ, официально это 627 тыс. человек, что на 15% меньше, чем в 2022 году, когда выехали 793,8 тыс. человек.  

В то же время, как отмечает телеграм-канал "Многонационал", несмотря на существующий закон "О валютном регулировании и валютном контроле", согласно которому расчёты с мигрантами, не имеющими ВНЖ, должны быть безналичными, "в реальности львиная доля мигрантов получает наличку, а сервисам осуществляющим трансграничные переводы нет никакого дела до законности происхождения их денег. Считаем, что Госдума должна обязать все сервисы трансграничных переводов требовать подтверждение законности происхождения денежных средств иностранных граждан. Это одновременно и борьба с нелегальной миграцией, и теневой экономикой, и уходом от налогов, и обналом. Данная мера могла бы принести десятки миллиардов рублей в бюджет РФ".

 

В Рязанской области суд арестовал двоих граждан Узбекистана за избиение местных жителей, уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

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