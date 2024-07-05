В Кузбассе мигрант-наркоторговец срезал девушке волосы вместе с кожей, в Москве мигранты избили ветерана ФСБ

Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту истязания женщины, которой срезали волосы и кожу головы. В местные СМИ и соцсети попало видео, на котором молодую женщину в лесу жестоко избивают и срезают волосы с кожей. Девушка на видео стоит на коленях и признаётся, что обманула распространителей наркотиков, на которых работала. Установлен мужчина, причастный к преступлению, - это 21-летний гражданин Таджикистана.

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