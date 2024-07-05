В Кузбассе мигрант-наркоторговец срезал девушке волосы вместе с кожей, в Москве мигранты избили ветерана ФСБ

Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту истязания женщины, которой срезали волосы и кожу головы. В местные СМИ и соцсети попало видео, на котором молодую женщину в лесу жестоко избивают и срезают волосы с кожей. Девушка на видео стоит на коленях и признаётся, что обманула распространителей наркотиков, на которых работала. Установлен мужчина, причастный к преступлению, - это 21-летний гражданин Таджикистана.
В Приморье задержали преступную группу
, незаконно оформившую более тысячи мигрантов.
Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил
к пяти годам лишения свободы бывшего полицейского, организовавшего канал незаконной миграции.
В Москве мигранты толпой до полусмерти избили
ветерана ФСБ, и, по словам жены потерпевшего, после обращения в полицию "их даже не задержали". Пришлось обращаться в Русскую общину.
В подмосковных Мытищах следователи завели уголовное дело по факту избиения
двумя мигрантами местного жителя, который сделал замечание их детям, портившим автомобили на парковке.
В одном из баров в центре Москвы мигрант ударил
повара в грудь ножом.