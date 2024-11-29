 

47% людей обеспокоены, когда у них под рукой нет смартфона; из-за ИИ спрос на энергию превзойдёт возможности генераторов

Согласно Глобальному обзорному отчёту о цифровых технологиях в 2024 году, среднестатистический человек проводит более семи часов каждый день за цифровым устройством, и 47% сообщают, что испытывают беспокойство, когда у них под рукой нет смартфона.
 
Спрос на электроэнергию, вызванный развитием рынка ИИ, растёт быстрее, чем энергокомпании могут увеличивать генерирующие мощности, говорится в докладе Gartner. Недостаток электроэнергии будет ограничивать работу около 40% действующих центров обработки данных к 2027 годуПо оценкам Gartner, потребности дата-центров в электроэнергии в 2027 году достигнут 500 тераватт-часов по сравнению с 195 тераватт-часов в 2023 году.
В то же время компания "Гугл" приобретёт 1,4 тыс. гектаров в Финляндии под строительство новых дата-центров. 

Использование зарубежных платформ нейронных сетей, на которых сегодня строится ИИ в России, может привести к "нежелательным последствиям" из-за заложенных в них алгоритмов, считает председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. 

"Если мы посмотрим на искусственный интеллект, который строится в нашей стране, он практически весь строится на иностранных платформах. Например, глубокие платформы нейронных сетей - они иностранные. А это что значит? Это значит, что данные, заложенные там, а также алгоритмы, нам непонятны и могут содержать в себе нежелательные для нас последствия".

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APN.ru