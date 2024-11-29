47% людей обеспокоены, когда у них под рукой нет смартфона; из-за ИИ спрос на энергию превзойдёт возможности генераторов

Использование зарубежных платформ нейронных сетей, на которых сегодня строится ИИ в России, может привести к "нежелательным последствиям" из-за заложенных в них алгоритмов, считает председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Если мы посмотрим на искусственный интеллект, который строится в нашей стране, он практически весь строится на иностранных платформах. Например, глубокие платформы нейронных сетей - они иностранные. А это что значит? Это значит, что данные, заложенные там, а также алгоритмы, нам непонятны и могут содержать в себе нежелательные для нас последствия".