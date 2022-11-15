Наталья Касперская: защитить предприятия от кибератак может децифровизация

Одной из мер по защите предприятий от кибератак может стать децифровизация, заявила Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт".

По ее словам, в ближайшее время будут происходить атаки на промышленные объекты. Касперская назвала децифровизацию "непопулярной мерой", однако сказала, что "съём интернет-датчиков там, где они не очень нужны - то есть убирание их и по возможности переход на механические системы", -- это одна из мер защиты.

Другой мерой должно стать разделение АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) и корпоративного сегментов.

Однако, добавила она, эти меры невозможно навязать извне, так как предприятия должны сами "посмотреть на свои объекты, которые являются наиболее критичными, понять, насколько их вообще можно атаковать и что с этим делать, например, полностью закрыть или еще что-то".