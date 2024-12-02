Доходы от продажи оружия в мире выросли, состояние богатейших россиян тоже выросло

100 крупнейших мировых компаний, занимающихся производством вооружений, по итогам 2023 года заработали 632 миллиарда долларов. Такие цифры раскрыл Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

«В 2023 году наблюдался заметный рост доходов от продажи оружия, и, вероятно, он продолжится в 2024 году. Доходы от продажи оружия 100 крупнейших производителей оружия по-прежнему не в полной мере отражают масштаб спроса, и многие компании начали кампании по набору персонала, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж», — рассказал научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато.

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $7,915 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Блумберг "Индекса миллиардеров". По данным Блумберга, с начала года основатель "Северстали" Алексей Мордашов прибавил к своему состоянию $4,43 млрд, оно увеличилось до $25,3 млрд; состояние российского предпринимателя Михаила Прохорова выросло на $2,99 млрд, до $18,7 млрд. В то же время основатель "Лукойла" Вагит Алекперов прибавил $2,81 млрд, его состояние $27,5 млрд.

Наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $7,44 млрд, до $13,6 млрд.