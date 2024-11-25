 

Победа Трампа: гендерный вопрос и выбор между неофеодализмами

Одной из значимых причин победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года стала гендерная политика Демократической партии США, которая многим её избирателям совершенно чужда. Например, практикующим мусульманам, католикам и пр. Им не импонирют движение ЛГБТ и трансгендеры, а американский феминизм вообще очень многих утомил.

 

С одной стороны, Трамп сумел сплотить американских консерваторов, к которым примкнуло немалое число колеблющихся «центристов» из числа белых американцев. С другой стороны, в целом достаточно консервативные этнорелигиозные меньшинства перестают быть меньшинствами и выходят из-под контроля либералов.

 

Дональд Трамп фактически поддерживает «классические» неофеодальные тенденции, основанные на усилении власти крупных корпораций. Одни представители крупного бизнеса, условные сторонники Трампа, хотят поддерживать относительную независимость своих бизнес - империй или даже укрепить её после перехода к неофеодализму.

 

В их требованиях и чаяниях есть и объективная составляющая. В США уже стало критически мало тех, с кого можно собирать налоги. И критически огромное число тех, кто с собранных налогов кормится, а прибыли государству не даёт. Этих людей очень много и они разные, от бедных афроамериканцев до крупных чиновников и части миллиардеров…

 

Понятно, что тут маячит банкротство в масштабах страны. Потому опять выбрали бизнесмена-практика, который и сам банкротом побывал, и из этой ситуации вывернулся. Его выбрали, чтобы расходы оптимизировал, а прибыль повысил. И для того занялся сменой (по крайней мере – частичной) статей расходов и списка бенефициаров.

 

Среди демократов больше сторонников неофеодализма «по Клаусу Швабу», который предполагает создание политарного государства с централизованным распределением благ в зависимости от лояльности. Корпорациям демократы, разумеется тоже не чужды…. Они также хотят превратить свою собственность во власть, но хотят делать это в более тесной кооперации друг с другом и готовы ради возможности управлять обществом поступиться частью собственных свобод.

 

Но и сторонники, и противники Трампа — участники революции элит против ограничений и самоограничений. Они борются с представлениями о равенстве прав и свобод, людей разного статуса и пр.

 

В целом, хорошо жить в Америке будет позволено меньшему кругу лиц, но те, кому будет позволено, будет ещё богаче. Власть в США может окончательно слиться с собственностью, а богатство – с властью.И это уже будет закреплено законом и традициями.

 

Если трактовать это ситуацию по Аджемоглу и Роббинсу, американское общество будет превращаться из включающего в исключающее. Бенефициаров в нём будет гораздо меньше, и их круг будет весьма жестко очерчен.

 

Передел и «исключение лишних и лишнего» коснётся социальных групп и территорий. Где-то, у кого-то уровень благосостояния точечно вырастит, причём сильно. И не только у «больших начальников», но и у избранных «инженеров, техников и монтажников».

 

А остальным в лучшем случае, им позволят самоорганизоваться и выживать на «подножном корме». «Избранные» от них постараются максимально изолироваться. В том числе и заборами под током с боевыми роботами. Наиболее опасных «небенефициаров» постараются зачистить…

Это будет происходить и при «республиканском», и «демократическом» вариантах неофеодализма. Только трамписты будут в большей степени пускать внутрь периметра полезных, эффективных людей, а швабисты — лояльных.

 

Но не все представители элиты в перспективе смогут «выжить и сбыться». Поэтому среди них и вассальных кругов среднего класса обострилась борьба как за выживание, так и за тип неофеодализма, к которому планируется перейти. Сейчас определённый перевес получили стремящиеся к независимости крупного бизнеса.

 

Понятно, что единое социальное, культурное, и государственное пространство США продолжит фрагментироваться и распадаться ещё быстрее, чем раньше. Так же, как мир-система. События в США могут стать одним из основных «ледоколов» всемирного перехода к неофеодализму во второй четверти XXI в…

 

 

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