Чёрные американцы будут голосовать за Камалу Харрис

По данным американского Исследовательского центра Пью, 84% чёрных американцев собираются голосовать за Камалу Харрис и только 13% - за Дональда Трампа. Четыре года назад 92% американских негров проголосовали за Джо Байдена и только 8% - за Трампа.

Чёрные считают, что Харрис лучше, чем Трамп, разберётся в здравоохранении (87% vs 25%), расовой политике (86% vs 20%), экономике (79% vs 30%), правовом урегулировании (78% vs 24%).