Чёрные американцы будут голосовать за Камалу Харрис
- 30.09.2024, 19:55,
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По данным
американского Исследовательского центра Пью, 84% чёрных американцев собираются голосовать за Камалу Харрис и только 13% - за Дональда Трампа. Четыре года назад 92% американских негров проголосовали за Джо Байдена и только 8% - за Трампа.
Чёрные считают, что Харрис лучше, чем Трамп, разберётся в здравоохранении (87% vs 25%), расовой политике (86% vs 20%), экономике (79% vs 30%), правовом урегулировании (78% vs 24%).
Доля чёрных избирателей в США растёт, сейчас их 34,4 млн
, это приблизительно 14% от всех избирателей в США. Число избирателей-латиносов (36,2 млн) и азиатов (15 млн) растёт ещё быстрее.