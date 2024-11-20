США разрешили украинцам бить вглубь России ракетами Storm Shadow и посоветовали ответственно использовать запрещённые мины

США разрешили бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, при этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены правительства отказались выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow, чтобы не давать России «стратегическое преимущество на поле боя». Украинцы уже нанесли ракетный удар по усадьбе князей Барятинских в Марьине Курской области (объект Управделами президента РФ). Британская сторона подтверждает, что это ракеты Storm Shadow.

Также американцы предупредили , что ВСУ должны "ответственно" использовать противопехотные мины, запрещённые во всем мире. Передачу Украине этих мин Пентагон подтверждает