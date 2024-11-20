 

США разрешили украинцам бить вглубь России ракетами Storm Shadow и посоветовали ответственно использовать запрещённые мины

 

США разрешили бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, при этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены правительства отказались выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow, чтобы не давать России «стратегическое преимущество на поле боя». Украинцы уже нанесли ракетный удар по усадьбе князей Барятинских в Марьине Курской области (объект Управделами президента РФ). Британская сторона подтверждает, что это ракеты Storm Shadow.

Также американцы предупредили, что ВСУ должны "ответственно" использовать противопехотные мины, запрещённые во всем мире. Передачу Украине этих мин Пентагон подтверждает

Ранее США разрешили украинцам бить ракетами ATACMS по Курской области, но первым же местом, куда прилетели эти ракеты, стала Брянская область.
Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной поддержки Украине на сумму в $275 млн, в который, в частности, войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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