Украинцы атакуют российские регионы; продолжаются старания выбить ВСУ с левобережья Днепра

попал в хозяйственную постройку частного жилого дома, строение загорелось. Повреждено и соседнее домовладение.

В Подмосковье

задержали гражданина Молдавии (без регистрации в РФ)

, совершившего поджог на железной дороге.

Он признал вину и рассказал, что, по требованию кураторов с Украины,

снимал поджог на видео, причём за поджог и видеоотчет ему обещали заплатить 10 тысяч рублей.