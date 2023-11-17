 

Украинцы атакуют российские регионы; продолжаются старания выбить ВСУ с левобережья Днепра

Украинцы ударили британскими ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, одна ракета врезалась в нежилое здание, на этот раз обошлось без пострадавших.
К селу Крынки Херсонской области, где находятся солдаты ВСУ, которым удалось переправиться на левый берег Днепра, подтянуты дополнительные силы ВС РФ. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник был заблокирован в Крынках, «по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники». 
В подконтрольных Киеву районах Херсонской области усиливается мобилизация в ВСУ.

В Белгородской области за сутки обстреляна Щетиновка, дроном атакована Новая Таволжанка, сброшенный снаряд попал в хозяйственную постройку частного жилого дома, строение загорелось. Повреждено и соседнее домовладение.
В Подмосковье задержали гражданина Молдавии (без регистрации в РФ), совершившего поджог на железной дороге. Он признал вину и рассказал, что, по требованию кураторов с Украины, снимал поджог на видео, причём за поджог и видеоотчет ему обещали заплатить 10 тысяч рублей. 
В Донецке мирный житель 1960 г.р. ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. В результате украинского удара по Золотарёвке, ДНР, повреждены два частных дома.



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