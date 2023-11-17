Украинцы атакуют российские регионы; продолжаются старания выбить ВСУ с левобережья Днепра

К селу Крынки Херсонской области, где находятся солдаты ВСУ, которым удалось переправиться на левый берег Днепра, подтянуты дополнительные силы ВС РФ. По словам
губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник был заблокирован в Крынках, «по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники».
В Донецке мирный житель 1960 г.р. ранен
в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. В результате украинского удара по Золотарёвке, ДНР, повреждены
два частных дома.