В администрации президента США идёт обсуждение поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности

Минобороны Британии не отрицает
использование британских танков "Челленджер" в Курской области. В настоящее время ВСУ убеждают
британские власти согласиться на использование вглубь территории РФ дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы разрушать российскую логистику.
По информации
Politico, администрация президента Байдена прорабатывает с украинцами вопрос о поставке крылатых ракет большой дальности для использования на истребителях F-16. Насколько известно изданию, принципиальное согласие по этому вопросу достигнуто, обсуждаются технические детали. Ранее сообщалось
об обстрелах Курской области из американской РСЗО "Хаймарс".
Канада "не устанавливает
географических ограничений" для ВСУ касательно использования переданного им оружия на территории РФ.
Группировка ВСУ в Курской области составляет, по разным оценкам, от 12 до 15
тысяч человек. Российские СМИ продолжают называть это "вылазкой"
.