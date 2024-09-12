ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке, есть погибший и 8 раненых; Британия разрешит ВСУ бить по России своими ракетами

Украинцы устроили массированный обстрел района центрального рынка Новой Каховки (Херсонская область), погиб
мирный житель, ещё 6 женщин и 2 мужчин ранены. Два человека ранены тяжело
.
В Белгородской области атакованы
Муром, Новая Таволжанка, Берёзовка, повреждены частные дома и легковые автомобили, а также сельскохозяйственное предприятие.
В Кременной, ЛНР, украинский дрон атаковал
пожарную часть, повреждены личные и служебные автомобили.
Больше 11 тыс. жителей Курской области остались без света
из-за украинского обстрела. Украинцы продолжают
попытки прорыва в разных районах Курской области.
Работа аэропортов Мурманска и Апатитов 12 сентября вновь ограничивалась
из-за опасности атаки беспилотников.
По информации газеты "Гардиан", Британия разрешит
Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России — такое решение уже принято.