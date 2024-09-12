ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке, есть погибший и 8 раненых; Британия разрешит ВСУ бить по России своими ракетами

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Украинцы устроили массированный обстрел района центрального рынка Новой Каховки (Херсонская область), погиб мирный житель, ещё 6 женщин и 2 мужчин ранены. Два человека ранены тяжело.
В Белгородской области атакованы Муром, Новая Таволжанка, Берёзовка, повреждены частные дома и легковые автомобили, а также сельскохозяйственное предприятие.
В Кременной, ЛНР, украинский дрон атаковал пожарную часть, повреждены личные и служебные автомобили.
Больше 11 тыс. жителей Курской области остались без света из-за украинского обстрела. Украинцы продолжают попытки прорыва в разных районах Курской области.
Работа аэропортов Мурманска и Апатитов 12 сентября вновь ограничивалась из-за опасности атаки беспилотников.
По информации газеты "Гардиан", Британия разрешит Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России — такое решение уже принято.
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