Байден разрешил бить по России дальнобойными ракетами

Президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по российской территории, сообщает "Нью-Йорк Таймс". "Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России", - говорится в публикации.

По данным источников газеты, Украина сможет наносить удары этими ракетами только по Курской области. Однако впоследствии, добавили собеседники NYT, Байден может разрешить использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.