Президент Филиппин призвал колоть отказников во сне

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что если люди не хотят вакцинироваться, то в них вся проблема и им следует сделать прививку от ковида, пока они спят. «Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, мы пойдем к ним и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним домой и сделаем инъекцию ночью. Я сам возглавлю инициативу», — заявил Дутерте.





Массовая вакцинация населения на Филиппинах началась 1 марта. В стране одобрены восемь вакцин, в том числе российский «Спутник V».