Президент США Джо Байден, поинформации The New York Times, разрешил Украине наносить удары поРоссии спомощью ракет ATACMS. Это изменение в политике Вашингтона вызывает опасения по поводу эскалации конфликта и воспринимается как последняя попытка поддержки Киева со стороны демократов перед передачей власти новоизбранному президенту Дональду Трампу.





Вот мои замечания на этот счёт.

1. В прошлых моих статьях уже давались мои прогнозы, что Байден может существенно изменить состояние и ситуацию США перед передачей власти Трампу. Трампу как будущему новому "собственнику машины" неприятно наблюдать за своей "купленной машиной", на которой ещё продолжительное время будет кататься прежний хозяин хозяин машины и может её разбить.





2. США продолжают внедрять алгоритм и технологию постепенного вхождения мира в ужас. В рамках этого алгоритма идёт тестирование на неядерную терпимость России в отношении США и Запада, а затем, постепенного вползания НАТО в расширенный неядерный формат войны, в котором НАТО имеют преимущество. Это постепенное расширение будет внедряться на территории России с целью спровоцировать Россию на уступки и договорённости удобные США И Западу. Это тестирование уже давно идёт на территории Курской области России. Это тестирование уже сформировало для США объективную картину перспектив.





Как Россия вырвется из этого формата происходящего, автором которого является Гегемон, покажет время. Если у России выхода из этого формата не произойдет, то будет медленное вползание расширяющегося НАТО на территорию России. Причём, это будет происходить так, что договоры о прекращении конфликта Россия-Запад на территории Украины могут выйти на условия неблагоприятные для России. Неблагоприятных условий этого договора Россия не должна допустить.





Всё похоже на то, что вероятность выхода на договорённости падает. Тактика постепенного вползания НАТО на территорию России должна быть пресечена!