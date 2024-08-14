И все-таки, президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит российского президента Владимира Путина перед настоящей дилеммой.
Это первый официальный комментарий американского лидера по поводу происходящего. «Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это всё, что я могу сказать об этом, пока наступление продолжается», — сказал Байден журналистам (цитата по AFP).
США продолжают блефовать, что никак не участвовали в подготовке наступления ВСУ. США не были вовлечены ни в какие аспекты планирования или подготовки наступления Украины в Курской области, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. «Наша роль заключается в оказании поддержки Украине в её способности защитить себя, — сказал он журналистам. — Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши украинские партнеры имели все необходимое для этого».
Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника западной разведки, украинские власти не делились с партнерами конкретной информацией о наступлении в Курской области до тех пор, пока оно не было в самом разгаре.
1. То, что союзники по НАТО считают, маловероятными военные перспективы ВСУ на территории России - это блеф, направленный на уменьшение бдительности России.
Всё это позволяет нам сделать однозначный вывод о вторжении США на территорию России. В эпоху современных войн люди, участвующие в боевых действиях вторичны, они лишь используются. А реально воюют те, кто получит гигантские экономические и политические дивиденды, благодаря этим боевым действиям. Эта война для США будет лишь войной за выживание капиталов.
С другой стороны, есть вероятность, что это вторжение не будет расширяться и окажется хроническим долгосрочным локальным конфликтом, который по своей интенсивности, масштабу и качеству будет подобен конфликту, который до сих пор имеет место на территории ДНР и ЛНР.