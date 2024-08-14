 

У кого дилемма выживания: у США или у России?

И все-таки, президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит российского президента Владимира Путина перед настоящей дилеммой.

Это первый официальный комментарий американского лидера по поводу происходящего. «Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это всё, что я могу сказать об этом, пока наступление продолжается», — сказал Байден журналистам (цитата по AFP).

США продолжают блефовать, что никак не участвовали в подготовке наступления ВСУ. США не были вовлечены ни в какие аспекты планирования или подготовки наступления Украины в Курской области, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. «Наша роль заключается в оказании поддержки Украине в её способности защитить себя, — сказал он журналистам. — Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши украинские партнеры имели все необходимое для этого».

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника западной разведки, украинские власти не делились с партнерами конкретной информацией о наступлении в Курской области до тех пор, пока оно не было в самом разгаре.

Напомню, что Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Киев планировал несколько сценариев молниеносного нападения на Россию. Сделано это было с одобрения руководства США и Евросоюза. По данным собеседников агентства, нападение «благословил» Байден. В публикации подчеркивается, что это первое военное вторжение на российскую землю со времен Второй мировой войны. Как отмечается в материале, союзники по НАТО считают маловероятными военные перспективы ВСУ на территории России.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. То, что союзники по НАТО считают, маловероятными военные перспективы ВСУ на территории России - это блеф, направленный на уменьшение бдительности России.


2. Необходимо признать, что в связи с нынешними событиями в Курской области, произошло первое военное вторжение на российскую землю со времен Второй мировой войны.


3. Согласно моим прежним аналитическим исследованиям сущности происходящего, можно сделать однозначный вывод о вторжении США и коллективного Запада на территорию России. Этот вывод мною был сделан в прошлых моих статьях на основании анализа вклада в происходящее со стороны американского администрирования, разведки, финансирования, авторства проектов, приказов, вооружений и др.

 

Всё это позволяет нам сделать однозначный вывод о вторжении США на территорию России. В эпоху современных войн люди, участвующие в боевых действиях вторичны, они лишь используются. А реально воюют те, кто получит гигантские экономические и политические дивиденды, благодаря этим боевым действиям. Эта война для США будет лишь войной за выживание капиталов.


4. С одной стороны, это вторжение имеет вероятность расшириться на территории России до глобальной войны США и коллективного Запада против России. Тогда эта война для нас станет Отечественной войной, что потребует всеобщей мобилизации.

 

С другой стороны, есть вероятность, что это вторжение не будет расширяться и окажется хроническим долгосрочным локальным конфликтом, который по своей интенсивности, масштабу и качеству будет подобен конфликту, который до сих пор имеет место на территории ДНР и ЛНР.


5. Оптимистичный взгляд связывается с договорённостями России и Украины, но для этого не сформированы условия. Но формируются ли эти условия сейчас, в частности, в связи с событиями в Курской области?


6. Экзистенциальная дилемма имеет место не у России, а у США. Именно сейчас остро встал вопрос выживания гегемона. Приписывая дилемму России Байден таким образом показывает, что эта дилемма выживания имеет место у самих США.

 

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