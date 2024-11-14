 

В Иране откроется "психологическая клиника", для женщин, не желающих носить хиджаб

 

В иранской столице Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые снимают хиджаб, в клинике будет проводиться «научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба», — заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

По словам Талеби, женщины и подростки, нарушающие религиозные требования, будут находиться в учреждении «на добровольной основе», а "лечение" будет содействовать «достоинству и скромности».

 


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APN.ru