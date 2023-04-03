 

Иранки без хиджаба не смогут получить высшее образование

Министерство образования и воспитания Исламской республики Иран объявило, что что все организации высшего образования, находящиеся в ведении министерства, освобождаются от оказания образовательных услуг и предоставления социальных гарантий не соблюдающим исламский дресс-код студенткам.
Хиджаб стал обязательным для всех женщин в Иране в апреле 1983 года, через короткое время после исламской революции, в результате которой была свергнута монархия. До этого женщины в Иране одевались на европейский манер. И до сих пор ношение хиджаба остаётся для страны очень чувствительным вопросом, сторонники реформ предлагают оставить ношение хиджаба на усмотрение каждой женщины. 
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APN.ru