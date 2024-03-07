 

В Афганистане талибы арестовывают женщин за уклонение от ношения хиджаба

 

Спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева рассказала, что захватившее власть в стране движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) начало арестовывать афганских женщин за отклонения от указа о ношении хиджаба.

"Де-факто власти Афганистана за последнее время еще более ограничили права женщин во всех сферах общественной жизни. Женщины, которые, как считается, не в полной мере соблюдают указ о ношении хиджаба, подвергаются арестам и задержаниям. Некоторые жительницы Афганистана боятся выходить на улицу", - сказала Отунбаева.

В начале января учреждённое талибами "министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока" начало активно проводить в жизнь изданный в апреле 2022 года указ о ношении хиджаба, арестовывая и заключая под стражу уличённых в его несоблюдении женщин и девушек. 


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