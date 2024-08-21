Под Хабаровском задержан мигрант, вербовавший узбеков в террористы; появились данные МВД по борьбе с нелегалами за 1-е полугодие 2024 года

Под Хабаровском задержан мигрант из Средней Азии, вербовавший в террористы граждан Узбекистана (для прохождения обучения и участия в деятельности международной террористической организации).

РВП и ВНЖ сократилось на 44,2% и 18,4% соответственно.

В отношении 1 053 лиц принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации.