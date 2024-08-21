Под Хабаровском задержан мигрант, вербовавший узбеков в террористы; появились данные МВД по борьбе с нелегалами за 1-е полугодие 2024 года

Под Хабаровском задержан мигрант из Средней Азии, вербовавший в террористы граждан Узбекистана (для прохождения обучения и участия в деятельности международной террористической организации).Телеграм-канал "Многонационал" публикует данные МВД по борьбе с нелегальной миграцией за январь — июль 2024 года. За это время проведено 176 тыс. (на 12,8% больше чем год назад) мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения миграционного законодательства. Принято 92,8 тыс. (+53,2%) решений об админвыдворении и депортации. Удалено из России около 65 тыс. (+55,2%) нарушивших закон иностранцев. Принято 143,1 тыс. (на 53,1 тыс. больше) решений о запрете въезда в страну. Число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, выросло в 2,8 раз, количество выданных РВП и ВНЖ сократилось на 44,2% и 18,4% соответственно. В отношении 1 053 лиц принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации.