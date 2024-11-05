 

Последние выборы в истории?

Лично я думаю, что сегодня на выборах президента США победит Камала Харрис.
Но дело не в этом.
Дело в том, насколько большое значение придаётся этим конкретным выборам.
Прежде в США не бывало таких серьёзных мировоззренческих расхождений между двумя главными партиями, не было и такой острой неприязни их друг к другу. Обе стороны - обе! - заявляют, что если победит соперник - эти выборы станут последними в истории США. В пересчёте на наши российские реалии это всё равно что "купи еды в последний раз".

При этом обе стороны, прямо скажем, произвели вполне ничтожных кандидатов в президенты. Харрис, которая неумна, нехаризматична и жуликовата. И Трамп, который уже был президентом и никаких впечатляющих достижений не показал.
Как по мне, это сильно смахивает на дела британские. Там тоже Консервативная партия много лет рулила страной, привела страну в ничтожество и в конце концов проиграла Лейбористской партии. Теперь приверженцы Консервативной партии клянутся, что лейбористы загонят Британию в обвал (чем же вы-то занимались все эти годы, господа консерваторы?!) и в припадке уже совершенного отчаяния (кого они только не перебрали за несколько лет!) выбирают себе в лидеры чернокожую женщину, дочь иммигрантов из Нигерии. И главная проблема не в том, что она чернокожая дочь иммигрантов, а в том, что она - лидер Консерваторов! - называет Британию "мультирасовой страной". 
Но вы же сами такое выбрали. 

И то же, только вызывая у всех гораздо большие ожидания, происходит в США. Трамп или Харрис, Харрис или Трамп?..
Если посмотреть на то, что уже было при первом президентстве Трампа, - никакой принципиальной разницы. Может быть, при Трампе будет хоть чуть менее быстрое сползание из привычного мира в какой-то совсем уже противоестественный, античеловеческий "новый мировой порядок"? Ну, может быть. Хотя я бы не поставила и на это.
 
Но тогда, если никакой принципиальной разницы, почему всё-таки скорее Харрис, чем Трамп? Ответ простой: it fits. Харрис чисто эстетически подходит больше.
 
Илон Маск недавно выразил мнение, что Америкой сейчас, возможно, "не управляет никто". Я так не думаю, но мне очень хотелось бы знать, кто же всё-таки управляет Америкой. В США "сторонники теорий заговора" предполагают, что управляет ЦРУ. Организация, никому, по сути, не подконтрольная и не подотчётная. Что ж, скорее уж ЦРУ, чем президент США. А может, Уолл-Стрит?
 
Во время своего тура по стране в поддержку Трампа Такер Карлсон, отчётливо намекая на вероятные подтасовки, высказывался в том духе, что мы, пожалуй, не выиграем, но вы всё равно идите на выборы, "чтобы показать, как нас много". И это тоже роднит американские выборы с российскими. Что ж, Россия так и не доросла до американских образцово-показательных "демократических выборов" - зато США, похоже, деградировали до российских недемократических. В России "последние выборы в истории" - если принять во внимание "дистанционное электронное голосование" - уже состоялись.
 
А вот вопрос власти - истинной глобальной власти, а не той, которая для отвода глаз и соблюдения процедур, - заслуживает самого пристального изучения. Хоть вряд ли в мире найдутся политологи такого калибра, которые бы замахнулись на этот предмет исследования. 
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