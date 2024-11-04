У олимпийской "чемпионки" по боксу обнаружили мужские гениталии

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил разоблачительный отчет об алжирском боксёре Имане Хелифе, который выступал на Олимпийских играх в Париже в качестве женщины и взял золотую медаль в весовой категории до 66 кг. Согласно представленным медицинским заключениям, у спортсмена было выявлено наличие тестикул и микропениса, а также типичного для мужчин уровня тестостерона.
В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелифа во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсмен имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Но Международный олимпийский комитет допустил его к женским соревнованиям в 2024 году, и Хелиф победил всех женщин.В то же время главный тренер сборной Испании Рафаэль Лосано рассказал, что Хелиф был сочтён слишком опасным для женщин на тренировке по боксу в Мадриде перед олимпиадой. Для Хелифа никак не могли подобрать партнёршу, он нанёс травму Дженнифер Фернандес, с которой его поставили. Наконец, Хелифа свели с Хосе Куилесом, одним из ведущих испанских боксёров-мужчин.