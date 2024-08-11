Французские леваки приветствуют победу мужчин-боксёров над женщинами; в Британии мужчин спрашивают, не беременны ли они

Сразу три левых депутатки из французского парламента выступили с похвалой в адрес алжирского боксёра Имана Хелифа (по документам - женщины), выигравшего женское золото в весовой категории до 66 кг на олимпиаде в Париже.

"Слёзы фашистов делают вас сильнее. Молодец, Иман Хелиф", - сказала член парламента от "Зеленых" Сандрин Руссо. Эрсилия Судэ, член парламента от крайне левой партии La France Insoumise (Непокорная Франция), поддержала её: "Продолжайте плакать, фашисты. Я пью ваши слезы". Орели Труве, еще одна депутатака от "Франс Инсумис", добавила, что Хелиф "с большим мужеством противостоял стольким грязным нападкам", и что "лучшим ответом" на критику "является эта золотая медаль".

Также женское золото взял тайванец Лин Юйтин в весовой категории до 57 кг. Оба боксёра, как выявило исследование Международной ассоциации бокса (МОК не признал его результаты), имеют мужской набор хромосом XY.