На олимпиаде в Париже мужчинам официально разрешено избивать женщин, РФ также предстоит с этим столкнуться

На Олимпийских играх в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирца Имана Хелифа, "провалившего гендерный тест" (генетический тест, показавший, что Хелиф - мужчина, имеет XY хромосомы и мужской уровень тестостерона). В 2023 году Международная ассоциация бокса не допустила Хелифа и ещё одного "трансгендера" Линя Юйтина к соревнованиям, однако Международный олимпийский комитет позволил им избивать женщин на олимпиаде в Париже. Хелиф успел ударить Анджелу Карини дважды, после чего она упала на колени и расплакалась. По её словам, она никогда не получала таких сильных ударов, соревнуясь с женщинами. Пожимать руку алжирцу, которого объявили победителем, она отказалась.

Британская олимпийская чемпионка по плаванию Шэрон Дэвис назвала позицию олимпийского комитета шокирующей и позорной, объяснив, что таким образом легализовано избиение женщин мужчинами.

Бывшая глава правительства Британии Лиз Трасс назвала происходящее "безумием".

Писательница Джоан Роулинг отметила, что это "не спорт", а зрелище, когда мужчина избивает женщину для развлечения публики.

Российские спортсменки тоже готовятся к тому, что их будут бить мужчины: на чемпионате мира по вьетнамским боевым искусствам им придется столкнуться с "трансгендерами". Об этом сказал почетный вице-президент Федерации восточного боевого единоборства России Юрий Органов: