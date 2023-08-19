Американцы всё чаще высказываются в пользу ядерной энергии
- 19.08.2023, 17:08,
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По данным опроса
Исследовательского центра Пью (Вашингтон), доля американцев, одобряющих ядерную энергетику, заметно растёт. Если в 2020 году ядерную энергетику поддерживали 43% американцев, то сейчас -- 57%, причём поддержка практически одинаково выросла как среди республиканцев, так и среди демократов.
Также американцы в целом одобряют развитие солнечной и ветровой энергетики (демократы в особенности: среди них поддержка таких начинаний зашкаливает за 90%). А вот добычу ископаемых энергоносителей поддерживает значительное большинство республиканцев (73%), но меньшинство демократов (25%), угольную промышленность -- 63% республиканцев и только 16% демократов.