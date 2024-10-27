Группа иностранных бойцов пыталась прорвать границу в Брянской области, в ДНР и Белгородской области раненые

Затем они выдвинулись со своих позиций — шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность". Сообщается , что

бойцы противника общались между собой на английском языке. "Предварительно, это была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан".