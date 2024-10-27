Группа иностранных бойцов пыталась прорвать границу в Брянской области, в ДНР и Белгородской области раненые

Женщина ранена
при атаке украинского беспилотника на село Варварка в Белгородской области. Шесть населённых пунктов, включая сёла Тишанка и Новое, остались без света
из-за повреждения ЛЭП. Также атакованы дронами
Муром, Маслова Пристань, Вязовое, повреждены и уничтожены частные жилые дома.
Три мирных жителя ранены
при ударе украинского беспилотника по автобусу в Горловке. Из-за обстрелов Горловка осталась без водоснабжения
, более 6,2 тыс. абонентов без света
. Затем ранен
ещё один мирный житель при сбросе взрывного устройства с беспилотника. Ранен
мирный житель в Центрально-Городском районе Горловки.
В Брянской области пресечена попытка прорыва
через государственную границу "вооружённой группы лиц". Попытке предшествовал налёт двух десятков дронов. "Затем они выдвинулись со своих позиций — шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотная местность". Сообщается, что бойцы противника общались между собой на английском языке. "Предварительно, это была солянка из шведов, поляков, венесуэльцев и англичан".