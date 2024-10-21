 

Гейтс поставил искусственный интеллект в один ряд с ядерным оружием, в РФ будут массово внедрять "оплату лицом"

Потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта, ставят эту технологию в один ряд с ядерным и биологическим оружием, теперь к этому мнению присоединился миллиардер и основатель американской корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс.

"Я нахожу темпы [развития] ИИ удивительными и немного пугающими", - сказал он. В то же время Гейтс настаивает, что искусственный интеллект может использоваться и в благих целях, в том числе для облегчения доступа к образованию и медицинским услугам.

Ранее в интервью газете "Индепендент" Гейтс заявил, что "у этой технологии нет потолка". По его мнению, будущая ИИ-революция "переформатирует общество в большей степени", чем предыдущие скачки в развитии человечества за всю историю его существования.  

 

Центробанк РФ рассмотрит вопрос изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии. Речь идёт о массовом внедрении этой технологии (уже массово внедрил "Сбер", а в скором времени это сделает и Национальная система платёжных карт, которая уже выступает оператором карт «Мир» и Системы быстрых платежей).



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