Гейтс поставил искусственный интеллект в один ряд с ядерным оружием, в РФ будут массово внедрять "оплату лицом"

Потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта, ставят эту технологию в один ряд с ядерным и биологическим оружием, теперь к этому мнению присоединился миллиардер и основатель американской корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс.

"Я нахожу темпы [развития] ИИ удивительными и немного пугающими", - сказал он. В то же время Гейтс настаивает, что искусственный интеллект может использоваться и в благих целях, в том числе для облегчения доступа к образованию и медицинским услугам.

Ранее в интервью газете "Индепендент" Гейтс заявил, что "у этой технологии нет потолка". По его мнению, будущая ИИ-революция "переформатирует общество в большей степени", чем предыдущие скачки в развитии человечества за всю историю его существования.

Центробанк РФ рассмотрит вопрос изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии. Речь идёт о массовом внедрении этой технологии (уже массово внедрил "Сбер", а в скором времени это сделает и Национальная система платёжных карт, которая уже выступает оператором карт «Мир» и Системы быстрых платежей).



