 

Билл Гейтс вкладывается в изменения климата и призывает государства вложить намного больше

 

Основатель корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс намерен в ближайшие пять лет вложить около $2 млрд в борьбу с изменением климата.

По его мнению, надвигается климатическая катастрофа, которую следует предотвратить с помощью инновационных технологий. "Это возможно, но будет очень сложно", - говорит Гейтс.

Одновременно Гейтс призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования - как минимум до $110 млрд в год, направив их на развитие возобновляемых источников энергии и другие инновации. "Мы должны изменить физическую экономику темпами, которых ещё не было в истории", - полагает сентиллиардер.

Билл Гейтс и его жена Мелинда возглавляют "благотворительный фонд", через который были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от ковида. Гейтс считает, что "проблема становится очень серьёзной, если люди считают, что ношение маски или вакцинация не имеют значения".

Проводится идея, что локдауны и прочие ковидоограничения, путём снижения человеческой активности, помогают бороться с изменением климата. 

Билл Гейтс принадлежит к числу богатейших людей планеты, чьё состояние с 13 марта 2020 года по 10 января 2021-го выросло; в случае Гейтса -- с 98 до 122 миллиардов долларов. 
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APN.ru