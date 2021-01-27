 

Билл Гейтс предрекает новые ужасные пандемии и шокирован теориями заговора

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей возможной пандемии, которая может быть "в десятки раз хуже" ковидной, и что к ней следует готовиться прямо сейчас.  
Гейтс признаёт, что "терпение людей определенно на исходе", особенно тех, кто проживает в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение. Однако говорит, что "в лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь".
 
В то же время Гейт шокирован количеством "злых и безумных" конспирологических теорий, которые связывают его имя с началом пандемии. Гейтс вложил 1,75 млрд долларов в разработку вакцин от ковида, и в мае 2020 года 28% взрослых американцев верили, что он намерен таким образом вживлять людям микрочипы. Другие конспирологические теории говорят о том, что вакцины Гейтса убивают людей и что он намерен сократить население на 15%. 
Гейтс горячо приветствовал победу Байдена на американских выборах и предвкушает сотрудничество с новой администрацией. Он высоко отзывается о докторе Энтони Фаучи -- вдохновителе американских локдаунов и масочного режима.
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