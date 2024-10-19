Украинцы атакуют российские регионы, курское приграничье без газа, в Брянске пожар на заводе микросхем

Один человек погиб
, ещё два получили ранения после украинских обстрелов населенных пунктов Херсонской области.
Ранен
мирный житель 1961 г.р. на западе Донецка.
Жители трёх приграничных районов Курской области остаются без газа
, и дать газ в большинство посёлков невозможно, потому что они "запитаны от Суджи", и "остаётся надеяться на стабилизацию ситуации в приграничье".
"Газпром" подаёт газ для Европы
транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.
Реактивные дроны атаковали завод по производству микросхем «Кремний Эл» в Брянске. Было сбито 13 дронов, один из них упал на территорию предприятия, начался пожар
. При сбросе боеприпаса с дрона ранена
мирная жительница в Стародубском муниципальном округе.
В Белгородской области обстреляно Шебекино, ранен
мирный житель, повреждены 4 МКД, четыре частных дома, два нежилых здания, коммерческий объект, три автомобиля.
Дрон сбит в Петербурге, почти триста зданий в Приморском районе остались без электричества
.