 

Украинцы атакуют российские регионы, курское приграничье без газа, в Брянске пожар на заводе микросхем

Один человек погиб, ещё два получили ранения после украинских обстрелов населенных пунктов Херсонской области.
Ранен мирный житель 1961 г.р. на западе Донецка.
Жители трёх приграничных районов Курской области остаются без газа, и дать газ в большинство посёлков невозможно, потому что они "запитаны от Суджи", и "остаётся надеяться на стабилизацию ситуации в приграничье".
"Газпром" подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.
Реактивные дроны атаковали завод по производству микросхем «Кремний Эл» в Брянске. Было сбито 13 дронов, один из них упал на территорию предприятия, начался пожар. При сбросе боеприпаса с дрона ранена мирная жительница в Стародубском муниципальном округе.
В Белгородской области обстреляно Шебекино, ранен мирный житель, повреждены 4 МКД, четыре частных дома, два нежилых здания, коммерческий объект, три автомобиля.
Дрон сбит в Петербурге, почти триста зданий в Приморском районе остались без электричества.

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