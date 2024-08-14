 

ЕС поддержал атаку ВСУ на Курскую область, за сутки из приграничных районов вывезены свыше 2000 человек

В белгородском Шебекине в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит, повреждена линия газоснабжения. В Шебекине украинцы сбросили дрон на грузовик, тяжело ранен водитель. Затем ранены водитель автобуса в Шебекине и мирный житель в Новой Таволжанке. Порядка 15 домов, шесть автомобилей и храм повреждены в Белгородской области из-за обстрелов и атак с помощью дронов за сутки. В Белгородской области введён режим ЧС регионального уровня.
Из приграничных районов Курской области за сутки вывезли свыше двух тысяч человек. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами украинских дронов. Транзит российского газа через Суджу остаётся на технически максимально-возможном уровне.
Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников ВСУ, повреждены четыре дома и три автомобиля.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель от лица всего ЕС поддержал атаку ВСУ на Курскую область. Украинцы используют в Курской области польскую бронетехнику.
Под Горловкой (ДНР), в Новгородском, атаками ВСУ ранены три мирных жителя, Горловка частично обесточена. Затем ещё четыре жителя ранены в Никитовском районе на западе Горловки. В Петровском районе Донецка из-за сброса взрывчатки с БПЛА ранена молодая женщина. В Александровке (посёлок относится к Донецку) ранены мужчина и женщина.
Число погибших мирных жителей из-за удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло трёх, более 30 ранены.
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