ЕС поддержал атаку ВСУ на Курскую область, за сутки из приграничных районов вывезены свыше 2000 человек

В белгородском Шебекине в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому
произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит, повреждена линия газоснабжения. В Шебекине украинцы сбросили дрон на грузовик, тяжело ранен
водитель. Затем ранены
водитель автобуса в Шебекине и мирный житель в Новой Таволжанке. Порядка 15 домов, шесть автомобилей и храм повреждены
в Белгородской области из-за обстрелов и атак с помощью дронов за сутки. В Белгородской области введён режим ЧС
регионального уровня.
Воронежскую область ночью атаковали более 35 беспилотников ВСУ, повреждены
четыре дома и три автомобиля.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель от лица всего ЕС поддержал атаку ВСУ на Курскую область. Украинцы используют в Курской области польскую бронетехнику.
Под Горловкой (ДНР), в Новгородском, атаками ВСУ ранены
три мирных жителя, Горловка частично обесточена. Затем ещё четыре жителя ранены
в Никитовском районе на западе Горловки. В Петровском районе Донецка из-за сброса взрывчатки с БПЛА ранена
молодая женщина. В Александровке (посёлок относится к Донецку) ранены
мужчина и женщина.
Число погибших
мирных жителей из-за удара ВСУ по автобусу в Лисичанске достигло трёх, более 30 ранены.