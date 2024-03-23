Пожар на Куйбышевском НПЗ, удар по комбинату в Осколе, в Белгородской области погибшие и раненые

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области произошёл пожар
. Колонна нефтеперерабатывающей установки загорелась
после падения беспилотного летательного аппарата.
Дрон ВСУ в ночь на 23 марта атаковал
Оскольский электрометаллургический комбинат.
Украинские дроны атаковали Старооскольский округ и Чернянский район Белгородской области, погиб один человек и пятеро получили ранения. Также рано утром 23 марта обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, один человек погиб в результате обрушения балкона, его жена ранена.
В Попово-Лежачах Курской области обстрелом ранен
мирный житель, сильно повреждён частный дом.