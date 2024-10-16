Семь человек ранены в Белгородской области, в регионе повреждены 88 культурных учреждений

В Белгородской области под обстрелы попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, пять человек ранены. В Новой Таволжанке повреждены пять частных домов, здание производственного предприятия и четыре автомобиля. В Шебекине в 13 многоквартирных домах, частном домовладении, административном здании, здании "Почты России", трех социальных и коммерческом объектах выбиты окна, повреждены фасады и кровли, в двух многоквартирных домах перебита газовая труба. Также осколками посечены 39 легковых автомобилей. Ещё один житель Шебекина ранен при взрыве мины "колокольчик". Ранена женщина в Новой Наумовке.

В Белгородской области из-за обстрелов повреждены 88 культурных учреждений, на их восстановление потребуется 1,2 млрд рублей.