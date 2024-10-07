 

В Забайкальском крае мигрант убил бывшую жену, в Крыму мигранты изнасиловали местного жителя

В Забайкальском крае приезжий из Азербайджана застрелил бывшую жену.  
В Саратове Азамат Искалиев, прежде уже судимый за убийство жены, зарезал ещё одну жену, которая хотела с ним расстаться.  
В Норильске боксёр из Чечни сбил насмерть четырнадцатилетнюю девочку.
В Симферополе мигранты (предположительно, из Таджикистана) изнасиловали местного жителя. 
В Одинцове мигрант угнал поливомоечную машину и устроил гонки с полицией.
В Чечне уполномоченный по правам человека Мансур Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании межнациональной розни и работе на иностранные спецслужбы.
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