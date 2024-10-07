В Забайкальском крае мигрант убил бывшую жену, в Крыму мигранты изнасиловали местного жителя

В Забайкальском крае приезжий из Азербайджана застрелил
бывшую жену.
В Саратове Азамат Искалиев, прежде уже судимый за убийство жены, зарезал
ещё одну жену, которая хотела с ним расстаться.
В Норильске боксёр из Чечни сбил насмерть
четырнадцатилетнюю девочку.
В Симферополе мигранты (предположительно, из Таджикистана) изнасиловали
местного жителя.
В Чечне уполномоченный по правам человека Мансур Солтаев обвинил
«Русскую общину» в разжигании межнациональной розни и работе на иностранные спецслужбы.