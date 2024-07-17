В Москве мигрант изрезал девушку, переставшую с ним общаться; в столице расширяется помощь пострадавшим от домашнего насилия

В московском районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил её ножом по ноге и в живот из-за того, что она прекратила с ним общение. Он задержан.

В Екатеринбурге мигрант из Таджикистана зарезал свою русскую жену, когда она решила с ним развестись.

В Москве запустили социальную акцию против домашнего насилия "Бьёт - значит не любит - не молчи". В женских туалетах более 50 торговых центров Москвы появились QR-коды, с помощью которых женщины могут перейти на сайт Кризисного центра для получения помощи. Планируется расширить акцию и разместить такие стикеры в учреждениях социальной сферы. Кризисный центр помощи женщинам и детям - единственный государственный центр в Москве, предоставляющий временное убежище и поддержку (переобучение, помощь с поиском работы) женщинам, а также детям, пострадавшим от домашнего насилия.