Имам казанской мечети рассказал, как правильно бить жену

Имам казанской мечети "Ирек" Тимур Камаев рассказал
, как нужно бить жену в соответствии с Кораном. Для начала, говорит Камаев, следует попробовать увещевания и "разделение спального ложа". Если после этого жена не понимает, что она "делает что-то не так", её можно бить, но мысленно разделяя при этом "побивание" и "избивание". Следов и увечий быть не должно, а жена должна понять, что она не права. Если всё-таки произошло самое натуральное избиение, это считается нарушением прав жены, но ей следует понять, что для собственного блага и блага семьи лучше простить своего мужа, особенно если избиение происходит не постоянно.