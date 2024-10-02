 

ВОЗ призвала бороться со смартфонами у детей, как с курением

 

Во Всемирной организации здравоохранения призвали по аналогии борьбы с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. С таким заявлением выступила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат. Она предложила ввести ограничения наподобие тех, что действуют в отношении табачных изделий: ограничить продажу до определенного возраста, установить контроль за ценами на устройства и обозначить разрешенные для смартфонов места. «Возможно, настало время подумать, в каких местах определенные электронные устройства не должны использоваться», — сказала она, пояснив, что эти меры помогут бороться с растущим количеством психических проблем у подростков, возникающих из-за социальных сетей и игр.

 

Российские дети проводят в смартфонах в среднем два часа учебного времени.

 


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APN.ru