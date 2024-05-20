 

Украинцы атакуют российские регионы

Украинцы ударили по жилым домам посёлка Юбилейный (предместье Луганска) западным оружием. Повреждены десятки домов.
В Новой Маячке (Херсонская область) украинцы атаковали дроном православный храм, также повреждён частный дом.
В Запорожской области массированному обстрелу подверглась Васильевка. Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома, повреждения получила электроподстанция. Без электроснабжения остались восемь тысяч абонентов в Васильевке, Васильевском районе, селах Луговое, Лесное и еще нескольких населенных пунктах. Есть раненые.
В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывчатки с дрона ранен местный житель 1965 г.р. 
В белгородском Шебекине ударом дрона в двух многоквартирных домах оказались выбиты окна, посечены фасады зданий.
Славянский НПЗ на Кубани повреждён в результате атаки беспилотника. 
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