Украинцы атакуют российские регионы

В Новой Маячке (Херсонская область) украинцы атаковали дроном
православный храм, также повреждён частный дом.
В Запорожской области массированному обстрелу подверглась Васильевка. Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома, повреждения получила электроподстанция. Без электроснабжения остались восемь тысяч абонентов в Васильевке, Васильевском районе, селах Луговое, Лесное и еще нескольких населенных пунктах. Есть раненые
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В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывчатки с дрона ранен
местный житель 1965 г.р.
В белгородском Шебекине ударом дрона
в двух многоквартирных домах оказались выбиты окна, посечены фасады зданий.
Славянский НПЗ на Кубани повреждён
в результате атаки беспилотника.