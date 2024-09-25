Основные факты об американских учителях

Американский Исследовательский центр Пью публикует подборку некоторых фактов касательно американских учителей (работающих в государственных школах).

- Возрастное распределение относительно сбалансировано: 14% младше 30 лет, 27% учителей от 30 до 39 лет, 29% от 40 до 49 лет, 22% от 50 до 59 лет, 8% старше 60 лет (для сравнения: в российской школе 14% учителей младше 30 лет, 19% от 30 до 39 лет, 25% от 40 до 49 лет, 28% от 50 до 59 лет, 14% старше 60 лет).

- 80% американских учителей белые, в 80-е годы белых учителей было 87%. При этом только 46% американских учеников белые, тогда как в 80-е годы 71% учеников были белые.

- для 77% американских учителей работа сопряжена с большим стрессом, хотя в целом они хотя бы отчасти удовлетворены своей работой (не удовлетворены 18%).

- При этом 52% американских учителей не стали бы рекомендовать свою работу молодёжи.

- 49% американских учителей низко оценивают как поведение своих учеников, так и их успеваемость. Среди главных проблем: ученики не проявляют интереса к учёбе (47%, в старшей школе - 58%), отвлекаются на телефоны (33%, в старшей школе - 72%), встают и ходят без уважительных причин (21%), не уважают учителей (21%).

- 51% американских учителей хотят, чтобы общество понимало, что учить детей - трудно, и что учителя много работают; 22% хотят, чтобы общество понимало, что учителям не всё равно; 17% хотят, чтобы общество понимало, что учителя недооценены (и 15% - что учителям недостаточно платят).







