Что думают американские учителя, родители и подростки о ЛГБТ и расовой пропаганде в школе

(движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским). Исследовательский центр Пью (Вашингтон) опубликовал опрос , проведённый среди американских учителей, родителей учеников и самих учеников-подростков, с целью выяснить, что они думают о преподавании расовых и ЛГБТ-идей в школе

41% американских учителей считают, что само муссирование темы относительно преподавания в школе расовых/гендерных идей оказывае негативное воздействие на образование; 53% считают, что оно не оказывает никакого воздействия, и лишь 4% считают его положительным.

71% американских учителей считают, что они сами не имеют достаточно влияния на процесс решений, чему и как учить детей в школе; 58% считают, что правительство их штата в этом вопросе имеет слишком много влияния.

38% американских подростков не имеют проблем с тем, что в школе поднимаются темы расизма или расового неравенства; 29% подростков не имеют проблем с темами сексуальной ориентации и "гендерной идентичности".

54% американцев считают, что родители должны иметь право голоса в том, будут ли их детям преподавать ЛГБТ-идеи.

64% американских учителей считают, что детей следует учить тому, что тема рабства до сих пор воздействует на чёрных американцев; 23% учителей считают, что тема рабства на чёрных американцах уже не отражается; лишь 8% учителей полагают, что этому вопросу вообще не место в школьном образовании.

33% американских учителей считают, что пол человека может отличаться от того, что был установлен при рождении, и этому надо учить в школе. 14% учителей полагают, что в школе надо говорить, что пол человека определяется при рождении. 50% американских учителей думают, что эту тему в школе поднимать не нужно вовсе.

оссекретарь США Энтони Блинкен во внутренней записке призвал своих сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины, а также отказаться от слов «мама» и «папа». По мнению Блинкена , гендер человека является социальным конструктом, а использование гендерно-нейтральных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений». У Госдепартамента США имеется на этот счёт собственное воззрение: несколько дней назад г

переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные христианские ценности. В качестве примера приводится иерей Иосиф (Джозеф) Глисон, который вместе с женой и восемью детьми покинул США, чтобы стать православным священником в России. Своё служение отец Иосиф несет в одном из православных храмов Переславской епархии Ярославской митрополии. Напротив, Русская Православная Церковь призвала упростить











