72% американских учителей старших классов считают мобильники большой проблемой
- 13.06.2024, 12:15,
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По данным
американского Исследовательского центра Пью, 72% американских учителей старших классов считают мобильные телефоны учащихся большой проблемой, мешающей вести урок. При этом 71% учителей старших классов признают, что в их школе есть политика регулирования смартфонов учащихся (их заставляют отключать или сдавать телефон на время урока), но 60% таких учителей говорят, что настаивать на этих требованиях всё равно затруднительно.
70% американских детей в возрасте 13-17 лет считают, что от смартфонов больше пользы, чем вреда.
В США набирают популярность
так называемые "договорные" школы (charter schools) - это бесплатные школы, которые, по договорённости с властями штата, получают право вносить изменения в устав и/или в программу по сравнению с государственными. Особенно они распространились в городах, в округе Колумбия (где расположена столица США) уже 36% всех школ составляют договорные. По сравнению с частными (65% белых учеников) и даже государственными (47% белых учеников), договорные школы более пёстрые по расовому составу: 29% белых, 24% чёрных, 36% латиносов.