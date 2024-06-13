 

72% американских учителей старших классов считают мобильники большой проблемой

По данным американского Исследовательского центра Пью, 72% американских учителей старших классов считают мобильные телефоны учащихся большой проблемой, мешающей вести урок. При этом 71% учителей старших классов признают, что в их школе есть политика регулирования смартфонов учащихся (их заставляют отключать или сдавать телефон на время урока), но 60% таких учителей говорят, что настаивать на этих требованиях всё равно затруднительно.
70% американских детей в возрасте 13-17 лет считают, что от смартфонов больше пользы, чем вреда.
 
В США набирают популярность так называемые "договорные" школы (charter schools) - это бесплатные школы, которые, по договорённости с властями штата, получают право вносить изменения в устав и/или в программу по сравнению с государственными. Особенно они распространились в городах, в округе Колумбия (где расположена столица США) уже 36% всех школ составляют договорные. По сравнению с частными (65% белых учеников) и даже государственными (47% белых учеников), договорные школы более пёстрые по расовому составу: 29% белых, 24% чёрных, 36% латиносов. 
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APN.ru