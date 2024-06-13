72% американских учителей старших классов считают мобильники большой проблемой

По данным американского Исследовательского центра Пью, 72% американских учителей старших классов считают мобильные телефоны учащихся большой проблемой, мешающей вести урок. При этом 71% учителей старших классов признают, что в их школе есть политика регулирования смартфонов учащихся (их заставляют отключать или сдавать телефон на время урока), но 60% таких учителей говорят, что настаивать на этих требованиях всё равно затруднительно.

70% американских детей в возрасте 13-17 лет считают, что от смартфонов больше пользы, чем вреда.